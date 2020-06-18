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Irvine, CA
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208 PARAMOUNT
Last updated June 6 2020 at 1:31 AM

208 PARAMOUNT

208 Paramount · No Longer Available
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Irvine
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Location

208 Paramount, Irvine, CA 92618
Orange County Great Park

Amenities

in unit laundry
granite counters
garage
recently renovated
refrigerator
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
FANTASTIC LOCATION FACING RIDGE VALLEY , THIS BRAND NEW TWO LEVEL CONDO WILL BE READY FOR THE NEW TENANTS. THIS HOME FEATURES 3 GOOD SIZE BEDROOMS, ALL UPSTAIRS, 2.5 BATHS, 2 CAR DIRECT ACCESS GARAGE AND FULLY UPGRADED WITH GRANITE AND BACK SPLASH TO COMPLEMENT IT ALONG WITH HIGH END ENGINEERED WOOD FOR THE ENTIRE HOME. ENJOY LIFE AT BEACON PARK, AN NEW COLLECTION OF HOMES WITHIN THE ENCLAVE OF ORANGE COUNTY'S EXCLUSIVE GREAT PARK NEIGHBOURHOOD. CONDO IS STEPS FROM BEACON PARK ELEMENTARY SCHOOL. FRIDGE, WASHER AND DRYER ARE INCLUDED IN THE LEASE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 208 PARAMOUNT have any available units?
208 PARAMOUNT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 208 PARAMOUNT have?
Some of 208 PARAMOUNT's amenities include in unit laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 208 PARAMOUNT currently offering any rent specials?
208 PARAMOUNT is not currently offering any rent specials.
Is 208 PARAMOUNT pet-friendly?
No, 208 PARAMOUNT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 208 PARAMOUNT offer parking?
Yes, 208 PARAMOUNT offers parking.
Does 208 PARAMOUNT have units with washers and dryers?
Yes, 208 PARAMOUNT offers units with in unit laundry.
Does 208 PARAMOUNT have a pool?
No, 208 PARAMOUNT does not have a pool.
Does 208 PARAMOUNT have accessible units?
No, 208 PARAMOUNT does not have accessible units.
Does 208 PARAMOUNT have units with dishwashers?
No, 208 PARAMOUNT does not have units with dishwashers.
Does 208 PARAMOUNT have units with air conditioning?
No, 208 PARAMOUNT does not have units with air conditioning.
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