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Irvine, CA
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16 Santa Victoria Aisle
Last updated July 4 2019 at 5:34 AM

16 Santa Victoria Aisle

16 Santa Victoria Aisle · No Longer Available
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Location

16 Santa Victoria Aisle, Irvine, CA 92606
Westpark

Amenities

in unit laundry
garage
walk in closets
tennis court
fireplace
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
in unit laundry
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
tennis court
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NO PET PLEASE. GOOD CREDIT A MUST PLEASE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16 Santa Victoria Aisle have any available units?
16 Santa Victoria Aisle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 16 Santa Victoria Aisle have?
Some of 16 Santa Victoria Aisle's amenities include in unit laundry, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16 Santa Victoria Aisle currently offering any rent specials?
16 Santa Victoria Aisle is not currently offering any rent specials.
Is 16 Santa Victoria Aisle pet-friendly?
No, 16 Santa Victoria Aisle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 16 Santa Victoria Aisle offer parking?
Yes, 16 Santa Victoria Aisle offers parking.
Does 16 Santa Victoria Aisle have units with washers and dryers?
Yes, 16 Santa Victoria Aisle offers units with in unit laundry.
Does 16 Santa Victoria Aisle have a pool?
No, 16 Santa Victoria Aisle does not have a pool.
Does 16 Santa Victoria Aisle have accessible units?
No, 16 Santa Victoria Aisle does not have accessible units.
Does 16 Santa Victoria Aisle have units with dishwashers?
No, 16 Santa Victoria Aisle does not have units with dishwashers.
Does 16 Santa Victoria Aisle have units with air conditioning?
No, 16 Santa Victoria Aisle does not have units with air conditioning.
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