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1408 Scholarship
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1408 Scholarship

1408 Scholarship · (949) 257-8489
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Location

1408 Scholarship, Irvine, CA 92612
Irvine Business Complex

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,650

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2 Bed · 2 Bath · 1274 sqft

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Amenities

granite counters
hardwood floors
parking
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 4 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1408 Scholarship have any available units?
1408 Scholarship has a unit available for $2,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1408 Scholarship have?
Some of 1408 Scholarship's amenities include granite counters, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1408 Scholarship currently offering any rent specials?
1408 Scholarship isn't currently offering any rent specials.
Is 1408 Scholarship pet-friendly?
No, 1408 Scholarship is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 1408 Scholarship offer parking?
Yes, 1408 Scholarship does offer parking.
Does 1408 Scholarship have units with washers and dryers?
No, 1408 Scholarship does not offer units with in unit laundry.
Does 1408 Scholarship have a pool?
Yes, 1408 Scholarship has a pool.
Does 1408 Scholarship have accessible units?
No, 1408 Scholarship does not have accessible units.
Does 1408 Scholarship have units with dishwashers?
No, 1408 Scholarship does not have units with dishwashers.
Does 1408 Scholarship have units with air conditioning?
No, 1408 Scholarship does not have units with air conditioning.
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