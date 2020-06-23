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Irvine, CA
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112 SPRING VALLEY
Last updated June 16 2019 at 1:59 PM

112 SPRING VALLEY

112 Spring Valley · No Longer Available
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Irvine
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Location

112 Spring Valley, Irvine, CA 92602
Northpark

Amenities

granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
microwave
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 112 SPRING VALLEY have any available units?
112 SPRING VALLEY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 112 SPRING VALLEY have?
Some of 112 SPRING VALLEY's amenities include granite counters, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 112 SPRING VALLEY currently offering any rent specials?
112 SPRING VALLEY is not currently offering any rent specials.
Is 112 SPRING VALLEY pet-friendly?
No, 112 SPRING VALLEY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 112 SPRING VALLEY offer parking?
Yes, 112 SPRING VALLEY offers parking.
Does 112 SPRING VALLEY have units with washers and dryers?
No, 112 SPRING VALLEY does not offer units with in unit laundry.
Does 112 SPRING VALLEY have a pool?
No, 112 SPRING VALLEY does not have a pool.
Does 112 SPRING VALLEY have accessible units?
No, 112 SPRING VALLEY does not have accessible units.
Does 112 SPRING VALLEY have units with dishwashers?
Yes, 112 SPRING VALLEY has units with dishwashers.
Does 112 SPRING VALLEY have units with air conditioning?
No, 112 SPRING VALLEY does not have units with air conditioning.
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