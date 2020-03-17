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Irvine, CA
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111 CARMINE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

111 CARMINE

111 Carmine · No Longer Available
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Irvine
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Location

111 Carmine, Irvine, CA 92618
Orange County Great Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
carpet
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 111 CARMINE have any available units?
111 CARMINE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 111 CARMINE have?
Some of 111 CARMINE's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 111 CARMINE currently offering any rent specials?
111 CARMINE is not currently offering any rent specials.
Is 111 CARMINE pet-friendly?
No, 111 CARMINE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 111 CARMINE offer parking?
Yes, 111 CARMINE offers parking.
Does 111 CARMINE have units with washers and dryers?
No, 111 CARMINE does not offer units with in unit laundry.
Does 111 CARMINE have a pool?
Yes, 111 CARMINE has a pool.
Does 111 CARMINE have accessible units?
No, 111 CARMINE does not have accessible units.
Does 111 CARMINE have units with dishwashers?
No, 111 CARMINE does not have units with dishwashers.
Does 111 CARMINE have units with air conditioning?
No, 111 CARMINE does not have units with air conditioning.
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