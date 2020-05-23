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Irvine, CA
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105 Gypsum
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105 Gypsum

105 Gypsum · (949) 355-4001
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Location

105 Gypsum, Irvine, CA 92602
Orchard Hills

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INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$8,988

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5 Bed · 6 Bath · 5282 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
furnished
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patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 4 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 105 Gypsum have any available units?
105 Gypsum has a unit available for $8,988 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 105 Gypsum have?
Some of 105 Gypsum's amenities include patio / balcony, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 105 Gypsum currently offering any rent specials?
105 Gypsum isn't currently offering any rent specials.
Is 105 Gypsum pet-friendly?
No, 105 Gypsum is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 105 Gypsum offer parking?
Yes, 105 Gypsum does offer parking.
Does 105 Gypsum have units with washers and dryers?
No, 105 Gypsum does not offer units with in unit laundry.
Does 105 Gypsum have a pool?
Yes, 105 Gypsum has a pool.
Does 105 Gypsum have accessible units?
No, 105 Gypsum does not have accessible units.
Does 105 Gypsum have units with dishwashers?
Yes, 105 Gypsum has units with dishwashers.
Does 105 Gypsum have units with air conditioning?
No, 105 Gypsum does not have units with air conditioning.
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