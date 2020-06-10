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8565 Sierra Circle
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8565 Sierra Circle

8565 Sierra Circle · (714) 334-1773
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Location

8565 Sierra Circle, Huntington Beach, CA 92646

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 918D · Avail. now

$2,700

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2 Bed · 2 Bath · 1072 sqft

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Amenities

putting green
patio / balcony
hardwood floors
garage
gym
pool
Unit Amenities
furnished
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
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putting green
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8565 Sierra Circle have any available units?
8565 Sierra Circle has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8565 Sierra Circle have?
Some of 8565 Sierra Circle's amenities include putting green, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8565 Sierra Circle currently offering any rent specials?
8565 Sierra Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 8565 Sierra Circle pet-friendly?
No, 8565 Sierra Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Huntington Beach.
Does 8565 Sierra Circle offer parking?
Yes, 8565 Sierra Circle does offer parking.
Does 8565 Sierra Circle have units with washers and dryers?
No, 8565 Sierra Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 8565 Sierra Circle have a pool?
Yes, 8565 Sierra Circle has a pool.
Does 8565 Sierra Circle have accessible units?
No, 8565 Sierra Circle does not have accessible units.
Does 8565 Sierra Circle have units with dishwashers?
No, 8565 Sierra Circle does not have units with dishwashers.
Does 8565 Sierra Circle have units with air conditioning?
No, 8565 Sierra Circle does not have units with air conditioning.
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