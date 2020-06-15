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8102 E DEL TIMBRE Drive
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

8102 E DEL TIMBRE Drive

8102 East Del Timbre Drive · (602) 487-5684
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Location

8102 East Del Timbre Drive, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$8,500

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 2744 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8102 E DEL TIMBRE Drive have any available units?
8102 E DEL TIMBRE Drive has a unit available for $8,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8102 E DEL TIMBRE Drive have?
Some of 8102 E DEL TIMBRE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8102 E DEL TIMBRE Drive currently offering any rent specials?
8102 E DEL TIMBRE Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 8102 E DEL TIMBRE Drive pet-friendly?
Yes, 8102 E DEL TIMBRE Drive is pet friendly.
Does 8102 E DEL TIMBRE Drive offer parking?
Yes, 8102 E DEL TIMBRE Drive does offer parking.
Does 8102 E DEL TIMBRE Drive have units with washers and dryers?
No, 8102 E DEL TIMBRE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 8102 E DEL TIMBRE Drive have a pool?
Yes, 8102 E DEL TIMBRE Drive has a pool.
Does 8102 E DEL TIMBRE Drive have accessible units?
No, 8102 E DEL TIMBRE Drive does not have accessible units.
Does 8102 E DEL TIMBRE Drive have units with dishwashers?
Yes, 8102 E DEL TIMBRE Drive has units with dishwashers.
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