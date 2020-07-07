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Arlington, VA
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4676 36TH ST S #B
Last updated April 11 2019 at 2:05 PM

4676 36TH ST S #B

4676 36th Street South · No Longer Available
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Location

4676 36th Street South, Arlington, VA 22206
Fairlington - Shirlington

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
tennis court
FAIRLINGTON MEWS LOCATION, LOCATION, LOCATION! CLARENDON TH W/ GORGEOUS HWS MAIN AND UPPER, OPEN WHITE KITCHEN, GRANITE COUNTERTOPS, BENJ MOORE DECORATOR PAINT THROUGHOUT, LL BATH COMPLETELY RENOVATED W/ NEW SHOWER ENCLOSURE, FIXTURES AND FLOORING. UPPER BATH W/ GRANITE COUNTERS. ONE RESERVED PARKING #191; 2 TENNIS COURTS AT YOUR FRONT DOOR PLUS 1 ADDITIONAL + POOL ACROSS THE STREET. COURT 6 OFFERS LUSH GREEN SPACE TO ENJOY THE OUTDOORS. BACK PATIO FENCED AREA FOR SUMMER DINING. ***CALL TENANT TO SHOW**** PICTURES ARE FROM PREVIOUS LISTING. SHOWS WELL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4676 36TH ST S #B have any available units?
4676 36TH ST S #B doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 4676 36TH ST S #B have?
Some of 4676 36TH ST S #B's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4676 36TH ST S #B currently offering any rent specials?
4676 36TH ST S #B is not currently offering any rent specials.
Is 4676 36TH ST S #B pet-friendly?
No, 4676 36TH ST S #B is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 4676 36TH ST S #B offer parking?
Yes, 4676 36TH ST S #B offers parking.
Does 4676 36TH ST S #B have units with washers and dryers?
Yes, 4676 36TH ST S #B offers units with in unit laundry.
Does 4676 36TH ST S #B have a pool?
Yes, 4676 36TH ST S #B has a pool.
Does 4676 36TH ST S #B have accessible units?
No, 4676 36TH ST S #B does not have accessible units.
Does 4676 36TH ST S #B have units with dishwashers?
Yes, 4676 36TH ST S #B has units with dishwashers.
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