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1200 S CLEVELAND STREET
Last updated February 6 2020 at 3:52 AM

1200 S CLEVELAND STREET

1200 South Cleveland Street · No Longer Available
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Location

1200 South Cleveland Street, Arlington, VA 22204
Columbia Heights South

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1200 S CLEVELAND STREET have any available units?
1200 S CLEVELAND STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Arlington, VA.
How much is rent in Arlington, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Arlington Rent Report.
What amenities does 1200 S CLEVELAND STREET have?
Some of 1200 S CLEVELAND STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1200 S CLEVELAND STREET currently offering any rent specials?
1200 S CLEVELAND STREET is not currently offering any rent specials.
Is 1200 S CLEVELAND STREET pet-friendly?
No, 1200 S CLEVELAND STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Arlington.
Does 1200 S CLEVELAND STREET offer parking?
Yes, 1200 S CLEVELAND STREET offers parking.
Does 1200 S CLEVELAND STREET have units with washers and dryers?
Yes, 1200 S CLEVELAND STREET offers units with in unit laundry.
Does 1200 S CLEVELAND STREET have a pool?
No, 1200 S CLEVELAND STREET does not have a pool.
Does 1200 S CLEVELAND STREET have accessible units?
No, 1200 S CLEVELAND STREET does not have accessible units.
Does 1200 S CLEVELAND STREET have units with dishwashers?
Yes, 1200 S CLEVELAND STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
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