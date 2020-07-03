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17715 Windflower Way
Last updated February 14 2020 at 6:01 AM

17715 Windflower Way

17715 Windflower Way · No Longer Available
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Location

17715 Windflower Way, Dallas, TX 75252

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17715 Windflower Way have any available units?
17715 Windflower Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 17715 Windflower Way have?
Some of 17715 Windflower Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17715 Windflower Way currently offering any rent specials?
17715 Windflower Way is not currently offering any rent specials.
Is 17715 Windflower Way pet-friendly?
No, 17715 Windflower Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 17715 Windflower Way offer parking?
Yes, 17715 Windflower Way offers parking.
Does 17715 Windflower Way have units with washers and dryers?
Yes, 17715 Windflower Way offers units with in unit laundry.
Does 17715 Windflower Way have a pool?
No, 17715 Windflower Way does not have a pool.
Does 17715 Windflower Way have accessible units?
No, 17715 Windflower Way does not have accessible units.
Does 17715 Windflower Way have units with dishwashers?
Yes, 17715 Windflower Way has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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