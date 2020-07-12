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600 Columbus Avenue
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600 Columbus Avenue

600 Columbus Avenue · (718) 808-2620
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Location

600 Columbus Avenue, New York, NY 10024
Upper West Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 10B · Avail. now

$3,250

1 Bed · 1 Bath

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Amenities

patio / balcony
garage
gym
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doorman
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions

Does 600 Columbus Avenue have any available units?
600 Columbus Avenue has a unit available for $3,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 600 Columbus Avenue have?
Some of 600 Columbus Avenue's amenities include patio / balcony, garage, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 600 Columbus Avenue currently offering any rent specials?
600 Columbus Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 600 Columbus Avenue pet-friendly?
No, 600 Columbus Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 600 Columbus Avenue offer parking?
Yes, 600 Columbus Avenue offers parking.
Does 600 Columbus Avenue have units with washers and dryers?
No, 600 Columbus Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 600 Columbus Avenue have a pool?
No, 600 Columbus Avenue does not have a pool.
Does 600 Columbus Avenue have accessible units?
No, 600 Columbus Avenue does not have accessible units.
Does 600 Columbus Avenue have units with dishwashers?
No, 600 Columbus Avenue does not have units with dishwashers.

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