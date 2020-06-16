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333 East 34th Street
Last updated June 6 2020 at 2:00 AM

333 East 34th Street

333 East 34th Street · (646) 666-2282
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333 East 34th Street, New York, NY 10016
Murray Hill

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
doorman
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 333 East 34th Street have any available units?
333 East 34th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 333 East 34th Street have?
Some of 333 East 34th Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 333 East 34th Street currently offering any rent specials?
333 East 34th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 333 East 34th Street pet-friendly?
No, 333 East 34th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 333 East 34th Street offer parking?
Yes, 333 East 34th Street does offer parking.
Does 333 East 34th Street have units with washers and dryers?
No, 333 East 34th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 333 East 34th Street have a pool?
No, 333 East 34th Street does not have a pool.
Does 333 East 34th Street have accessible units?
No, 333 East 34th Street does not have accessible units.
Does 333 East 34th Street have units with dishwashers?
Yes, 333 East 34th Street has units with dishwashers.
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