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141 E 33rd St 17B
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

141 E 33rd St 17B

141 East 33rd Street · (917) 530-8943
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Location

141 East 33rd Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 17B · Avail. now

$3,445

1 Bed · 1 Bath

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
doorman
elevator
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on-site laundry
parking
BEAUTIFUL BRAND NEW 1 BDR, DOORMAN, ELEVATOR, GYM - Property Id: 288627

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PLEASE CONTACT ME TO SET UP A SHOWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/141-e-33rd-st-new-york-ny-unit-17b/288627
Property Id 288627

(RLNE5944588)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 141 E 33rd St 17B have any available units?
141 E 33rd St 17B has a unit available for $3,445 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 141 E 33rd St 17B have?
Some of 141 E 33rd St 17B's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 141 E 33rd St 17B currently offering any rent specials?
141 E 33rd St 17B is not currently offering any rent specials.
Is 141 E 33rd St 17B pet-friendly?
Yes, 141 E 33rd St 17B is pet friendly.
Does 141 E 33rd St 17B offer parking?
Yes, 141 E 33rd St 17B offers parking.
Does 141 E 33rd St 17B have units with washers and dryers?
No, 141 E 33rd St 17B does not offer units with in unit laundry.
Does 141 E 33rd St 17B have a pool?
No, 141 E 33rd St 17B does not have a pool.
Does 141 E 33rd St 17B have accessible units?
No, 141 E 33rd St 17B does not have accessible units.
Does 141 E 33rd St 17B have units with dishwashers?
Yes, 141 E 33rd St 17B has units with dishwashers.
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