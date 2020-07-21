141 E 33rd St 17B

Amenities
BEAUTIFUL BRAND NEW 1 BDR, DOORMAN, ELEVATOR, GYM - Property Id: 288627
GUT RENOVATED SPACIOUS 1 BDR (CAN FLEX TO TWO) IN A 24/7 DOORMAN BUILDING IN THE HEART OF MURRAY HILL, STEPS AWAY FROM THE SUBWAY.
LARGE BEDROOM, LARGE LIVING ROOM.
MODERN KITCHEN- GRANITE COUNTERTOP AND STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING A DISHWASHER!
HARDWOOD FLOORING.
24/7 DOORMAN BUILDING, ELEVATOR, GYM, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, PARKING.
PETS ARE WELCOME
VIDEO IS AVAILABLE UPON REQUEST.
PLEASE CONTACT ME TO SET UP A SHOWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/141-e-33rd-st-new-york-ny-unit-17b/288627
Property Id 288627
(RLNE5944588)