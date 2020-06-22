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101 Washington st
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101 Washington st

101 Washington Street · (212) 402-7855
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101 Washington Street, New York, NY 10006
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granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 101 Washington st have any available units?
101 Washington st doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 101 Washington st have?
Some of 101 Washington st's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 101 Washington st currently offering any rent specials?
101 Washington st isn't currently offering any rent specials.
Is 101 Washington st pet-friendly?
Yes, 101 Washington st is pet friendly.
Does 101 Washington st offer parking?
Yes, 101 Washington st does offer parking.
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No, 101 Washington st does not offer units with in unit laundry.
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No, 101 Washington st does not have a pool.
Does 101 Washington st have accessible units?
No, 101 Washington st does not have accessible units.
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Yes, 101 Washington st has units with dishwashers.
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