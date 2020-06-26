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Charlotte, NC
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300 5th Street W
Last updated October 15 2019 at 6:07 AM

300 5th Street W

300 W 5th St · No Longer Available
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Location

300 W 5th St, Charlotte, NC 28202
Fourth Ward

Amenities

in unit laundry
putting green
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
concierge
courtyard
24hr gym
parking
pool
putting green
bbq/grill
garage
STUNNING PENTHOUSE ON 6TH AND 7TH FLOOR, BALCONY IS OVERLOOKING POOL, PUTTING GREEN, FOUNTAIN, OUTDOOR TV & FIREPLACE, INTERIOR OF THE UNIT HAS A WALL OF GLASS OVER LOOKING COURTYARD AREA. GATED GARAGE, HARRIS TEETER IS ON MAIN FLOOR ATTACHED TO GARAGE, MINUTES TO BOTH STADIUMS , SHOPS AND RESTAURANTS, INTERIOR HAS ALL GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS OVEN, FRIDGE, DISHWASHER & SINK, STACKABLE WASHER/DRYER, BLINDS IN ALL WINDOWS, VERY UPSCALE BUILDING, CONCIERGE, BAR, MEDIA AND SITTING AREA, 24 HOUR STATE OF THE ART GYM, PRIVATE ENTRY FOR TENANTS FROM STREET LEVEL TO MAILBOXES AND BUILDING ACCESS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 300 5th Street W have any available units?
300 5th Street W doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Charlotte, NC.
How much is rent in Charlotte, NC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Charlotte Rent Report.
What amenities does 300 5th Street W have?
Some of 300 5th Street W's amenities include in unit laundry, putting green, and patio / balcony. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 300 5th Street W currently offering any rent specials?
300 5th Street W is not currently offering any rent specials.
Is 300 5th Street W pet-friendly?
No, 300 5th Street W is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Charlotte.
Does 300 5th Street W offer parking?
Yes, 300 5th Street W offers parking.
Does 300 5th Street W have units with washers and dryers?
Yes, 300 5th Street W offers units with in unit laundry.
Does 300 5th Street W have a pool?
Yes, 300 5th Street W has a pool.
Does 300 5th Street W have accessible units?
No, 300 5th Street W does not have accessible units.
Does 300 5th Street W have units with dishwashers?
Yes, 300 5th Street W has units with dishwashers.
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