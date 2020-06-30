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4816 Strathdale Rd
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4816 Strathdale Rd

4816 Strathdale Road · No Longer Available
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Location

4816 Strathdale Road, Baltimore, MD 21206
Frankford

Amenities

in unit laundry
recently renovated
stainless steel
air conditioning
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/232631
Property Id 232631

No Pets Allowed

(RLNE5607334)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4816 Strathdale Rd have any available units?
4816 Strathdale Rd doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 4816 Strathdale Rd have?
Some of 4816 Strathdale Rd's amenities include in unit laundry, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4816 Strathdale Rd currently offering any rent specials?
4816 Strathdale Rd is not currently offering any rent specials.
Is 4816 Strathdale Rd pet-friendly?
No, 4816 Strathdale Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 4816 Strathdale Rd offer parking?
No, 4816 Strathdale Rd does not offer parking.
Does 4816 Strathdale Rd have units with washers and dryers?
Yes, 4816 Strathdale Rd offers units with in unit laundry.
Does 4816 Strathdale Rd have a pool?
No, 4816 Strathdale Rd does not have a pool.
Does 4816 Strathdale Rd have accessible units?
No, 4816 Strathdale Rd does not have accessible units.
Does 4816 Strathdale Rd have units with dishwashers?
No, 4816 Strathdale Rd does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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