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4505 FOSTER AVENUE
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4505 FOSTER AVENUE

4505 Foster Avenue · No Longer Available
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Location

4505 Foster Avenue, Baltimore, MD 21224
Fifteenth Street

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
carport
parking
garage
WELL MAINTAINED 3 BEDROOM, 3 BATH TOWNHOUSE LOCATED IN O'DONNELL SQUARE. ENTRY LEVEL BEDROOM WITH FULL BATH--UPPER LEVEL 1 FEATURES GOURMET KITCHEN WITH HARDWOOD FLOORING, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND A BREAKFAST BAR--OPEN LIVING ROOM WITH TONS OF NATURAL LIGHT--UPPER LEVEL 2 HAS A LAUNDRY AREA-- MASTER BEDROOM WITH 2 LARGE CLOSETS AND MASTER BATH--LARGE SECOND BEDROOM--16FT REAR DECK OFF THE KITCHEN IS GREAT FOR ENTERTAINING AND ACTS AS A CAR PORT FOR ADDITIONAL DRIVEWAY PARKING--OVERSIZED1 CAR ATTACHED GARAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4505 FOSTER AVENUE have any available units?
4505 FOSTER AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 4505 FOSTER AVENUE have?
Some of 4505 FOSTER AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4505 FOSTER AVENUE currently offering any rent specials?
4505 FOSTER AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 4505 FOSTER AVENUE pet-friendly?
No, 4505 FOSTER AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 4505 FOSTER AVENUE offer parking?
Yes, 4505 FOSTER AVENUE offers parking.
Does 4505 FOSTER AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 4505 FOSTER AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 4505 FOSTER AVENUE have a pool?
No, 4505 FOSTER AVENUE does not have a pool.
Does 4505 FOSTER AVENUE have accessible units?
No, 4505 FOSTER AVENUE does not have accessible units.
Does 4505 FOSTER AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 4505 FOSTER AVENUE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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