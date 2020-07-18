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307 S EXETER STREET
Last updated July 2 2020 at 4:23 PM

307 S EXETER STREET

307 South Exeter Street · (443) 573-9222
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Location

307 South Exeter Street, Baltimore, MD 21202
Little Italy

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,450

2 Bed · 2 Bath · 1497 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
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patio / balcony
range
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recently renovated
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 307 S EXETER STREET have any available units?
307 S EXETER STREET has a unit available for $2,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 307 S EXETER STREET have?
Some of 307 S EXETER STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 307 S EXETER STREET currently offering any rent specials?
307 S EXETER STREET is not currently offering any rent specials.
Is 307 S EXETER STREET pet-friendly?
No, 307 S EXETER STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 307 S EXETER STREET offer parking?
No, 307 S EXETER STREET does not offer parking.
Does 307 S EXETER STREET have units with washers and dryers?
Yes, 307 S EXETER STREET offers units with in unit laundry.
Does 307 S EXETER STREET have a pool?
No, 307 S EXETER STREET does not have a pool.
Does 307 S EXETER STREET have accessible units?
No, 307 S EXETER STREET does not have accessible units.
Does 307 S EXETER STREET have units with dishwashers?
Yes, 307 S EXETER STREET has units with dishwashers.
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