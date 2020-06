1225 S CAREY STREET

Amenities

in unit laundry parking recently renovated air conditioning microwave refrigerator

Unit Amenities air conditioning in unit laundry microwave refrigerator recently renovated Property Amenities parking

For rent: $1,450/mo. Gorgeous renovated townhouse located in Pigtown near Camden yards, M&T bank stadium, Horseshoe casino, and Baltimore inner harbor. Also conveniently located near interstate 95, 295, and 895. Your next home is a 3 bed, 1.5 bath with central AC, rear parking pad, washer and dryer. It has an unfinished basement. No pets please. If you are interested or know someone who is interested in renting this house please contact me at 410-900-0607 Hermosa casa renovada localizada en Pigtown cerca de Camden Yards, MT&T bank stadium, horseshoe casino y Baltimore Inner Harbor. Tambi~n cerca de la interestatal 95, 295 y 895. Su nuevo hogar tiene 3 recamaras, 1.5 ba~os con aire acondicionado (central A/C), plataforma de estacionamiento trasero, lavadora y secadora. S~tano no est~ terminado. No se permiten mascotas.Si usted o alguien que conoce est~ interesado en rentar esta casa, por favor llame al 410.900.0607