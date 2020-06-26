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119 W MONTGOMERY STREET
Last updated July 8 2019 at 9:43 PM

119 W MONTGOMERY STREET

119 West Montgomery Street · No Longer Available
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Location

119 West Montgomery Street, Baltimore, MD 21230
Otterbein

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
fireplace
courtyard
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
courtyard
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 119 W MONTGOMERY STREET have any available units?
119 W MONTGOMERY STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 119 W MONTGOMERY STREET have?
Some of 119 W MONTGOMERY STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 119 W MONTGOMERY STREET currently offering any rent specials?
119 W MONTGOMERY STREET is not currently offering any rent specials.
Is 119 W MONTGOMERY STREET pet-friendly?
No, 119 W MONTGOMERY STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 119 W MONTGOMERY STREET offer parking?
Yes, 119 W MONTGOMERY STREET offers parking.
Does 119 W MONTGOMERY STREET have units with washers and dryers?
Yes, 119 W MONTGOMERY STREET offers units with in unit laundry.
Does 119 W MONTGOMERY STREET have a pool?
No, 119 W MONTGOMERY STREET does not have a pool.
Does 119 W MONTGOMERY STREET have accessible units?
No, 119 W MONTGOMERY STREET does not have accessible units.
Does 119 W MONTGOMERY STREET have units with dishwashers?
Yes, 119 W MONTGOMERY STREET has units with dishwashers.
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