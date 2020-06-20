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2844 North Southport Avenue
Last updated May 19 2020 at 4:00 PM

2844 North Southport Avenue

2844 North Southport Avenue · (888) 659-9596 ext. 1785551
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Location

2844 North Southport Avenue, Chicago, IL 60657
Lakeview

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rently

2 Bedrooms

Unit B · Avail. now

$2,400

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1150 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
new construction
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
courtyard
parking
bbq/grill
new construction
2BED/2BA DUPLEX ON SOUTHPORT~PARKING INCLD~IN-UNIT LAUNDRY
2BED/2BA DUPLEX IN GREAT SOUTHPORT LOCATION! THIS WONDERFUL UNIT HAS A FIREPLACE, PARKING AND IN-UNIT LAUNDRY! THERE IS ALSO A SMALL PATIO FOR BBQ! HARDWOOD FLOORS ON 1ST FLOOR. MASTER SUITE HAS FULL MASTER BATH & WALK-IN CLOSET. SECURED GATED COURTYARD BUILDING IN GREAT LAKEVIEW LOCATION. LOCATED WEST OF THE DIVERSEY BROWN LINE, CONVENIENTLY LOCATED NEAR GROCERY, RESTAURANTS, SHOPPING, NIGHTLIFE AND MORE. PETS ARE WELCOME!

Amenities:
New Construction, Fireplace, Private Deck, Patio, Duplex, Dishwasher, Hardwood, Walk-In Closet, Laundry In Unit
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2844 North Southport Avenue have any available units?
2844 North Southport Avenue has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 2844 North Southport Avenue have?
Some of 2844 North Southport Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2844 North Southport Avenue currently offering any rent specials?
2844 North Southport Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 2844 North Southport Avenue pet-friendly?
Yes, 2844 North Southport Avenue is pet friendly.
Does 2844 North Southport Avenue offer parking?
Yes, 2844 North Southport Avenue does offer parking.
Does 2844 North Southport Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2844 North Southport Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2844 North Southport Avenue have a pool?
No, 2844 North Southport Avenue does not have a pool.
Does 2844 North Southport Avenue have accessible units?
No, 2844 North Southport Avenue does not have accessible units.
Does 2844 North Southport Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2844 North Southport Avenue has units with dishwashers.
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