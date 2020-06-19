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430 Lindbergh Drive
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430 Lindbergh Drive

430 Lindbergh Drive NE · No Longer Available
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Location

430 Lindbergh Drive NE, Atlanta, GA 30305
Garden Hills

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
internet access
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 430 Lindbergh Drive have any available units?
430 Lindbergh Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 430 Lindbergh Drive have?
Some of 430 Lindbergh Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 430 Lindbergh Drive currently offering any rent specials?
430 Lindbergh Drive is not currently offering any rent specials.
Is 430 Lindbergh Drive pet-friendly?
Yes, 430 Lindbergh Drive is pet friendly.
Does 430 Lindbergh Drive offer parking?
Yes, 430 Lindbergh Drive offers parking.
Does 430 Lindbergh Drive have units with washers and dryers?
Yes, 430 Lindbergh Drive offers units with in unit laundry.
Does 430 Lindbergh Drive have a pool?
Yes, 430 Lindbergh Drive has a pool.
Does 430 Lindbergh Drive have accessible units?
No, 430 Lindbergh Drive does not have accessible units.
Does 430 Lindbergh Drive have units with dishwashers?
Yes, 430 Lindbergh Drive has units with dishwashers.
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