430 Lindbergh Drive

Amenities
BUCKHEAD LOCATION IN CENTER OF EVERYTHING! WALKING DISTANCE TO MARTA & LINDBERG CITY CENTRE! CLOSE TO I-75, PIEDMONT HOSP. PIEDMONT PARK, LENOX, MIDTOWN, SPROUTS, KROGER, PUBLIX & MORE! UPDATED CONDO W/TWO LG MASTERS, 1.5 BATHS, LARGE LRM, HIGH CEILINGS, CEILING FANS, HARDWOODS, SS APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, TILE FLOOR BATH & KITCHEN. LANDSCAPED PATIO & POOL W/GAS GRILLS FOR RELAXING NIGHTS & BBQ PARTIES. DIGITAL CABLE, HIGH-SPEED INTERNET & WASHER/DRYER IN UNIT. UTILITIES INCLUDED EXCEPT ELECTRICITY. NO SATELLITE DISHES, PETS OR SMOKING OF ANY KIND.