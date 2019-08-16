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9415 Swansea Lane
Last updated May 26 2020 at 9:43 PM

9415 Swansea Lane

9415 Swansea Lane · (561) 320-1659
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
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Location

9415 Swansea Lane, West Palm Beach, FL 33411
Baywinds

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,000

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3 Bed · 2 Bath · 1426 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
bocce court
clubhouse
gym
game room
parking
pool
pool table
garage
hot tub
internet access
tennis court
ANNUAL OR SEASONAL RENTAL. ANNUAL AVAILABLE APRIL 1. SEASONAL AVAILABLE NOVEMBER 1. NICE RENTAL OFFERED TURNKEY! 3/2 VILLA WITH DEN/BEDROOM ON THE LAKE! CLEAN AND MOVE IN READY! ACTIVE 55+. RESORT STYLE CLUBHOUSE. FITNESS CENTER, 2 POOLS, AQUA-TRACK, HOT TUB, BILLIARDS, TENNIS, BOCCE BALL, SHUFFLEBOARD, CARD & GAME ROOMS, SHOWS AND MORE! CLOSE TO SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT, & AIRPORT! New cable package including premium channels and internet included at no additional charge. Annual rental tenant pays electric. & water Seasonal rental includes minimum charge for electric & water.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9415 Swansea Lane have any available units?
9415 Swansea Lane has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in West Palm Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly West Palm Beach Rent Report.
What amenities does 9415 Swansea Lane have?
Some of 9415 Swansea Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9415 Swansea Lane currently offering any rent specials?
9415 Swansea Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 9415 Swansea Lane pet-friendly?
No, 9415 Swansea Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Palm Beach.
Does 9415 Swansea Lane offer parking?
Yes, 9415 Swansea Lane does offer parking.
Does 9415 Swansea Lane have units with washers and dryers?
Yes, 9415 Swansea Lane offers units with in unit laundry.
Does 9415 Swansea Lane have a pool?
Yes, 9415 Swansea Lane has a pool.
Does 9415 Swansea Lane have accessible units?
No, 9415 Swansea Lane does not have accessible units.
Does 9415 Swansea Lane have units with dishwashers?
Yes, 9415 Swansea Lane has units with dishwashers.
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