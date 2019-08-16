9415 Swansea Lane

Amenities
ANNUAL OR SEASONAL RENTAL. ANNUAL AVAILABLE APRIL 1. SEASONAL AVAILABLE NOVEMBER 1. NICE RENTAL OFFERED TURNKEY! 3/2 VILLA WITH DEN/BEDROOM ON THE LAKE! CLEAN AND MOVE IN READY! ACTIVE 55+. RESORT STYLE CLUBHOUSE. FITNESS CENTER, 2 POOLS, AQUA-TRACK, HOT TUB, BILLIARDS, TENNIS, BOCCE BALL, SHUFFLEBOARD, CARD & GAME ROOMS, SHOWS AND MORE! CLOSE TO SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT, & AIRPORT! New cable package including premium channels and internet included at no additional charge. Annual rental tenant pays electric. & water Seasonal rental includes minimum charge for electric & water.