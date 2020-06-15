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792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02
Last updated June 15 2020 at 5:10 PM

792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02

792 E Michigan St · (407) 770-1748 ext. 215
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Location

792 E Michigan St, Orlando, FL 32806

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 · Avail. now

$1,350

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2 Bed · 1.5 Bath · 1116 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
gym
pool
clubhouse
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
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Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 have any available units?
792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Orlando, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orlando Rent Report.
What amenities does 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 have?
Some of 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 currently offering any rent specials?
792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 isn't currently offering any rent specials.
Is 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 pet-friendly?
Yes, 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 is pet friendly.
Does 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 offer parking?
No, 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 does not offer parking.
Does 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 have units with washers and dryers?
Yes, 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 offers units with in unit laundry.
Does 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 have a pool?
Yes, 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 has a pool.
Does 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 have accessible units?
No, 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 does not have accessible units.
Does 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 have units with dishwashers?
No, 792 E. MICHIGAN STREET, UNIT #02 does not have units with dishwashers.
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