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3099 Bird Ave
Last updated April 28 2020 at 10:33 AM

3099 Bird Ave

3099 Bird Avenue · (305) 613-0890
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Location

3099 Bird Avenue, Miami, FL 33133
Coconut Grove

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3099 · Avail. now

$2,200

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2 Bed · 3 Bath

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Amenities

patio / balcony
parking
pool
bbq/grill
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
WATER AND GARBAGE INCLUDED IN RENT GREAT OPPORTUNITY TO LIVE IN THE HEART OF THE GROVE PRIVATE CORNER UNIT WITH 4 BALCONIES HUGE PRIVATE PATIO FOR THOSE SUMMER BBQ COVERED PARKING FOR TWO CARS+ GATED ENTRY POOL A VERY WELL PUT TOGETHER TOWNHOUSE. THIS UNI T WILL NOT LAST, IT IS CLOSE TO EVERYTHING, PARKS, RESTAURANTS, SHOPS IN THE GROVE, FREEWAY, US1, GREAT SCHOOLS, WASHER AND DRIER IN UNIT, HAS JACK AND JILL BATHROOM BETWEEN BEDROOMS AND HALF BATH IN LIVING AREA. NEAR FOOD SORES, RESTAURANTS, ETC.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3099 Bird Ave have any available units?
3099 Bird Ave has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Rent Report.
What amenities does 3099 Bird Ave have?
Some of 3099 Bird Ave's amenities include patio / balcony, parking, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3099 Bird Ave currently offering any rent specials?
3099 Bird Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 3099 Bird Ave pet-friendly?
No, 3099 Bird Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami.
Does 3099 Bird Ave offer parking?
Yes, 3099 Bird Ave does offer parking.
Does 3099 Bird Ave have units with washers and dryers?
No, 3099 Bird Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 3099 Bird Ave have a pool?
Yes, 3099 Bird Ave has a pool.
Does 3099 Bird Ave have accessible units?
No, 3099 Bird Ave does not have accessible units.
Does 3099 Bird Ave have units with dishwashers?
No, 3099 Bird Ave does not have units with dishwashers.
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