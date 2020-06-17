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1711 Funston St
Last updated June 15 2020 at 5:32 AM

1711 Funston St

1711 Funston Street · (954) 895-8195
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Location

1711 Funston Street, Hollywood, FL 33020
Hollywood Lakes

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INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit NORTH · Avail. now

$1,575

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2 Bed · 2 Bath · 1050 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
recently renovated
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
microwave
patio / balcony
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Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1711 Funston St have any available units?
1711 Funston St has a unit available for $1,575 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 1711 Funston St have?
Some of 1711 Funston St's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1711 Funston St currently offering any rent specials?
1711 Funston St isn't currently offering any rent specials.
Is 1711 Funston St pet-friendly?
No, 1711 Funston St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 1711 Funston St offer parking?
No, 1711 Funston St does not offer parking.
Does 1711 Funston St have units with washers and dryers?
No, 1711 Funston St does not offer units with in unit laundry.
Does 1711 Funston St have a pool?
No, 1711 Funston St does not have a pool.
Does 1711 Funston St have accessible units?
No, 1711 Funston St does not have accessible units.
Does 1711 Funston St have units with dishwashers?
No, 1711 Funston St does not have units with dishwashers.
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