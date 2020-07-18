522 QUACKENBOS STREET NW

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STUNNING RENOVATED SINGLE FAMILY HOME IN BRIGHTWOOD-OPEN CONCEPT KITCHEN/DINING ROOM -GRANITE-STAINLESS STEEL APPLIANCES-WOOD FLOORS-EXCEPTIONAL NATURAL LIGHT FROM 2 OVERSIZE BAY WINDOWS-FIREPLACE IN LIVING ROOM-MAIN LEVEL 4TH BEDROOM/ AU PAIR-MASTER SUITE WITH EN-SUITE BATH & WALK-IN CLOSET-DOOR OFF KITCHEN TO PORCH, REAR FENCED YARD, AND GARAGE PARKING-EXQUISITE BATHS-LOWER LEVEL FAMILY ROOM- 3RD FULL BATH-WALK-OUT-HUGE CERAMIC TILED LAUNDRY CENTER WITH HIGH-END LARGE CAPACITY- CROWN MOLDINGS-RECESSED LIGHTING-LOWER LEVEL FIREPLACE NOT WORKING AND NOT TO BE USED