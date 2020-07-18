All apartments in Washington
Find more places like 522 QUACKENBOS STREET NW.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Washington, DC
/
522 QUACKENBOS STREET NW
Last updated July 17 2020 at 2:20 AM

522 QUACKENBOS STREET NW

522 Quackenbos Street Northwest · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Washington
See all
Brightwood - Manor Park
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

522 Quackenbos Street Northwest, Washington, DC 20011
Brightwood - Manor Park

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
STUNNING RENOVATED SINGLE FAMILY HOME IN BRIGHTWOOD-OPEN CONCEPT KITCHEN/DINING ROOM -GRANITE-STAINLESS STEEL APPLIANCES-WOOD FLOORS-EXCEPTIONAL NATURAL LIGHT FROM 2 OVERSIZE BAY WINDOWS-FIREPLACE IN LIVING ROOM-MAIN LEVEL 4TH BEDROOM/ AU PAIR-MASTER SUITE WITH EN-SUITE BATH & WALK-IN CLOSET-DOOR OFF KITCHEN TO PORCH, REAR FENCED YARD, AND GARAGE PARKING-EXQUISITE BATHS-LOWER LEVEL FAMILY ROOM- 3RD FULL BATH-WALK-OUT-HUGE CERAMIC TILED LAUNDRY CENTER WITH HIGH-END LARGE CAPACITY- CROWN MOLDINGS-RECESSED LIGHTING-LOWER LEVEL FIREPLACE NOT WORKING AND NOT TO BE USED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 522 QUACKENBOS STREET NW have any available units?
522 QUACKENBOS STREET NW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Washington, DC.
How much is rent in Washington, DC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Washington Rent Report.
What amenities does 522 QUACKENBOS STREET NW have?
Some of 522 QUACKENBOS STREET NW's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 522 QUACKENBOS STREET NW currently offering any rent specials?
522 QUACKENBOS STREET NW is not currently offering any rent specials.
Is 522 QUACKENBOS STREET NW pet-friendly?
No, 522 QUACKENBOS STREET NW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washington.
Does 522 QUACKENBOS STREET NW offer parking?
Yes, 522 QUACKENBOS STREET NW offers parking.
Does 522 QUACKENBOS STREET NW have units with washers and dryers?
No, 522 QUACKENBOS STREET NW does not offer units with in unit laundry.
Does 522 QUACKENBOS STREET NW have a pool?
No, 522 QUACKENBOS STREET NW does not have a pool.
Does 522 QUACKENBOS STREET NW have accessible units?
No, 522 QUACKENBOS STREET NW does not have accessible units.
Does 522 QUACKENBOS STREET NW have units with dishwashers?
No, 522 QUACKENBOS STREET NW does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
The Best & Worst Cities for Dating 2019
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
What Makes Your Apartment Cost More?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Diplomat
2420 16th St NW
Washington, DC 20009
eaves Tunlaw Gardens
3903 Davis Pl NW
Washington, DC 20007
The Aria on L
300 L St NE
Washington, DC 20002
August
2147 O St NW
Washington, DC 20037
The Lockwood
1339 E Street Southeast
Washington, DC 20003
The Arcadia
3614 Connecticut Ave NW
Washington, DC 20008
Longfellow
5521 Colorado Ave NW
Washington, DC 20011
Ordway Apartments
2745 Ordway Street Northwest
Washington, DC 20008

Similar Pages

Washington 1 BedroomsWashington 2 Bedrooms
Washington Apartments with ParkingWashington Pet Friendly Places
Washington Studio ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Arlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MD
Bethesda, MDGaithersburg, MDNorth Bethesda, MDLaurel, MD
Waldorf, MDWheaton, MDHyattsville, MDTysons Corner, VA

Nearby Neighborhoods

Columbia HeightsAdams MorganLogan Circle Shaw
Dupont CircleCapitol HillFoggy Bottom Gwu West End
H Street No MaU Street

Apartments Near Colleges

American UniversityCatholic University of America
University of the District of ColumbiaGeorge Washington University
Georgetown University