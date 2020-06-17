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4404 Songglen Circle
Last updated June 15 2020 at 5:15 PM

4404 Songglen Circle

4404 Songglen Circle · (719) 264-4394
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Location

4404 Songglen Circle, Colorado Springs, CO 80906
Broadmoor Bluffs

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 4404 Songglen Circle · Avail. now

$2,050

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4 Bed · 3 Bath · 3023 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
accepts section 8
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***PLEASE NOTE THAT THERE IS NO SMOKING ALLOWED IN ANY OF OUR PROPERTIES. THERE IS NO GROWING, SELLING, DISTRIBUTING OR SMOKING OF MARIJUANA UNDER ANY CIRCUMSTANCES AT ANY OF OUR PROPERTIES BY TENANT(S) OR GUESTS***

No Cats Allowed

(RLNE5585270)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4404 Songglen Circle have any available units?
4404 Songglen Circle has a unit available for $2,050 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Colorado Springs, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Colorado Springs Rent Report.
What amenities does 4404 Songglen Circle have?
Some of 4404 Songglen Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4404 Songglen Circle currently offering any rent specials?
4404 Songglen Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 4404 Songglen Circle pet-friendly?
No, 4404 Songglen Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Colorado Springs.
Does 4404 Songglen Circle offer parking?
Yes, 4404 Songglen Circle does offer parking.
Does 4404 Songglen Circle have units with washers and dryers?
Yes, 4404 Songglen Circle offers units with in unit laundry.
Does 4404 Songglen Circle have a pool?
No, 4404 Songglen Circle does not have a pool.
Does 4404 Songglen Circle have accessible units?
No, 4404 Songglen Circle does not have accessible units.
Does 4404 Songglen Circle have units with dishwashers?
Yes, 4404 Songglen Circle has units with dishwashers.
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