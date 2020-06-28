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San Diego, CA
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9326 TWIN TRAILS DRIVE
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9326 TWIN TRAILS DRIVE

9326 Twin Trails Drive · No Longer Available
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Location

9326 Twin Trails Drive, San Diego, CA 92129
Rancho Penasquitos

Amenities

in unit laundry
dishwasher
carport
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
carport
parking
pool
SEE THE PHOTOS TO SEE THAT YOUR SEARCH IS OVER! YES, YOU HAVE ACCESS TO POWAY SCHOOLS IF YOU RENT THIS UNIT! THIS LOWER/FIRST FLOOR LEVEL CONDO IS A MUST SEE! ENTIRE FLOORS IN THE CONDO HAS BEAUTIFUL-EASY TO CLEAN TILL FLOORS, GREAT FLOOR PLAN WHERE THE TWO BEDROOMS ARE LOCATED OPPOSITE OF EACH OTHER-WITH THE LIVING ROOM IN THE MIDDLE, WASHER AND DRYER INSIDE THE CONDO, NO WATER AND TRASH BILLS, 2 (ONE CARPORT & UNCOVERED) ASSIGNED PARKING SPACES, COMPLEX IS BEAUTIFUL AND WELL MAINTAINED....SEE MORE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9326 TWIN TRAILS DRIVE have any available units?
9326 TWIN TRAILS DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 9326 TWIN TRAILS DRIVE have?
Some of 9326 TWIN TRAILS DRIVE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9326 TWIN TRAILS DRIVE currently offering any rent specials?
9326 TWIN TRAILS DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 9326 TWIN TRAILS DRIVE pet-friendly?
No, 9326 TWIN TRAILS DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 9326 TWIN TRAILS DRIVE offer parking?
Yes, 9326 TWIN TRAILS DRIVE offers parking.
Does 9326 TWIN TRAILS DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 9326 TWIN TRAILS DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 9326 TWIN TRAILS DRIVE have a pool?
Yes, 9326 TWIN TRAILS DRIVE has a pool.
Does 9326 TWIN TRAILS DRIVE have accessible units?
No, 9326 TWIN TRAILS DRIVE does not have accessible units.
Does 9326 TWIN TRAILS DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 9326 TWIN TRAILS DRIVE has units with dishwashers.
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