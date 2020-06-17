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855 W San Ysidro Blvd #17 Available 06/12/20 MODERN STUDIO FOR RENT IN SAN YSIDRO - BEAUTIFUL STUDIO FOR RENT IN SAN YSIDRO, CONVENIENTLY LOCATED ACROSS SHOPPING CENTERS, MAJOR ROADS AND FREEWAYS IN A SECOND, WALKING DISTANCE TO ALL. INTERNATIONAL BORDER IN LESS THAN 5 MINUTES.
STUDIO COMES WELL EQUIPPED:
* FOLDABLE BED FRAME WITH LOTS OF STORAGE SPACE AND DUAL CLOSETS.
* FULL BATHROOM.
* FULL KITCHEN WITH STAINLESS STEEL STOVE, MICROWAVE AND FRIDGE.
* NEW CABINETS AND COUNTERTOPS.
* WASHER AND DRYER IN THE UNIT.
* LIVING ROOM SPACE.
* 1 COVERED PARKING SPACE IN GATED COMMUNITY.
* WATER AND TRASH INCLUDED WITH YOUR RENT.
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No Pets Allowed
(RLNE4929668)