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855 W San Ysidro Blvd #17
Last updated May 14 2020 at 9:39 AM

855 W San Ysidro Blvd #17

855 West San Ysidro Boulevard · (619) 240-4282
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Location

855 West San Ysidro Boulevard, San Diego, CA 92173
San Ysidro

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

Studio

Unit 855 W San Ysidro Blvd #17 · Avail. now

$1,295

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Studio · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
parking
stainless steel
some paid utils
microwave
range
Unit Amenities
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
855 W San Ysidro Blvd #17 Available 06/12/20 MODERN STUDIO FOR RENT IN SAN YSIDRO - BEAUTIFUL STUDIO FOR RENT IN SAN YSIDRO, CONVENIENTLY LOCATED ACROSS SHOPPING CENTERS, MAJOR ROADS AND FREEWAYS IN A SECOND, WALKING DISTANCE TO ALL. INTERNATIONAL BORDER IN LESS THAN 5 MINUTES.

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* FULL BATHROOM.
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* WASHER AND DRYER IN THE UNIT.
* LIVING ROOM SPACE.
* 1 COVERED PARKING SPACE IN GATED COMMUNITY.
* WATER AND TRASH INCLUDED WITH YOUR RENT.

CALL OR TEXT (619) 240-4282 TO SCHEDULE YOUR VIEWING.
CONTAMOS CON ATENCIN EN TU IDIOMA!

No Pets Allowed

(RLNE4929668)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions

Does 855 W San Ysidro Blvd #17 have any available units?
855 W San Ysidro Blvd #17 has a unit available for $1,295 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 855 W San Ysidro Blvd #17 have?
Some of 855 W San Ysidro Blvd #17's amenities include in unit laundry, parking, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 855 W San Ysidro Blvd #17 currently offering any rent specials?
855 W San Ysidro Blvd #17 isn't currently offering any rent specials.
Is 855 W San Ysidro Blvd #17 pet-friendly?
No, 855 W San Ysidro Blvd #17 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 855 W San Ysidro Blvd #17 offer parking?
Yes, 855 W San Ysidro Blvd #17 does offer parking.
Does 855 W San Ysidro Blvd #17 have units with washers and dryers?
Yes, 855 W San Ysidro Blvd #17 offers units with in unit laundry.
Does 855 W San Ysidro Blvd #17 have a pool?
No, 855 W San Ysidro Blvd #17 does not have a pool.
Does 855 W San Ysidro Blvd #17 have accessible units?
No, 855 W San Ysidro Blvd #17 does not have accessible units.
Does 855 W San Ysidro Blvd #17 have units with dishwashers?
No, 855 W San Ysidro Blvd #17 does not have units with dishwashers.

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