All apartments in San Diego
Find more places like 2645 Hartford Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Diego, CA
/
2645 Hartford Street
Last updated May 2 2019 at 10:14 AM

2645 Hartford Street

2645 Hartford Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Diego
See all
Bay Park
See all
Dog Friendly Apartments
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

2645 Hartford Street, San Diego, CA 92110
Bay Park

Amenities

in unit laundry
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
2645 Hartford Street Available 05/01/19 Panoramic Bay and Ocean Views from Bay Park row home - 3 bedroom/2 bath available 5/1/19! - ENJOY AMAZING OCEAN BREEZES THROUGHOUT THIS BEAUTIFULLY REMODELED BAY PARK ROW HOME WITH PANORAMIC BAY AND OCEAN VIEWS!! TOTAL REMODEL INCLUDES PELLA SLIDERS, ALL NATURAL WOOD CABINETRY WITH GRANITE SLAB COUNTERS, STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING REFRIGERATOR, TRAVERTINE STONE FLOORING, ALL NEW BATHROOMS WITH TRAVERTINE STONE SURROUND, RECESSED LIGHTING, NEW INTERIOR DOORS. GATED ENTRY COURTYARD, FENCED YARD, 2-CAR GARAGE, WASHER AND DRYER INCLUDED, PETS CONSIDERED W/ADDITIONAL DEPOSIT, MINUTES TO BAY, I-5, DOWNTOWN, BEACHES. AVAILABLE APPROX. May 1, 2019. CALL JERRE AT 619-818-5734 OR EMAIL JERRE@JERREWALKER.COM FOR MORE INFORMATION OR SHOWING APPOINTMENT. EXCELLENT CREDIT, INCOME AND RENTAL REFERENCES.

(RLNE4829622)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2645 Hartford Street have any available units?
2645 Hartford Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 2645 Hartford Street have?
Some of 2645 Hartford Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2645 Hartford Street currently offering any rent specials?
2645 Hartford Street is not currently offering any rent specials.
Is 2645 Hartford Street pet-friendly?
Yes, 2645 Hartford Street is pet friendly.
Does 2645 Hartford Street offer parking?
Yes, 2645 Hartford Street offers parking.
Does 2645 Hartford Street have units with washers and dryers?
Yes, 2645 Hartford Street offers units with in unit laundry.
Does 2645 Hartford Street have a pool?
No, 2645 Hartford Street does not have a pool.
Does 2645 Hartford Street have accessible units?
No, 2645 Hartford Street does not have accessible units.
Does 2645 Hartford Street have units with dishwashers?
No, 2645 Hartford Street does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Best Cities for Families 2019
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
How to Get Your Security Deposit Refunded
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Vive on the Park
8725 Ariva Court
San Diego, CA 92123
Signature Point
13006 Signature Pt
San Diego, CA 92130
Montecito Point
4179 3rd Ave
San Diego, CA 92103
Verge
6850 Mission Gorge Rd
San Diego, CA 92120
Navajo Bluffs
6575 Jaffe Ct
San Diego, CA 92119
Olympus Corsair
8583 Aero Dr
San Diego, CA 92123
Altura
11921 Carmel Creek Rd
San Diego, CA 92130
SOFI Highlands
11600 Compass Point Dr N
San Diego, CA 92126

Similar Pages

San Diego 1 BedroomsSan Diego 2 Bedrooms
San Diego Apartments with ParkingSan Diego Dog Friendly Apartments
San Diego Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chula Vista, CAIrvine, CAEscondido, CAOceanside, CA
Corona, CACarlsbad, CAVista, CAMission Viejo, CA
San Marcos, CALa Mesa, CAEl Cajon, CALake Forest, CA

Nearby Neighborhoods

Mira MesaUniversity CityCarmel Valley
Pacific BeachEast VillageLa Jolla
Rancho PenasquitosRancho Bernardo

Apartments Near Colleges

University of California-San DiegoSan Diego City College
San Diego Mesa CollegeSan Diego Miramar College
San Diego State University