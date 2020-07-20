All apartments in Los Angeles
Find more places like 9219 Robin Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
9219 Robin Drive
Last updated January 17 2020 at 5:57 PM

9219 Robin Drive

9219 Robin Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Bel Air-Beverly Crest
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all
2 Bedrooms
See all

Location

9219 Robin Drive, Los Angeles, CA 90069
Bel Air-Beverly Crest

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
hot tub
GREAT INVESTMENT ON BIRD STREETS WITH LOTS OF POTENTIAL!!! LOCATED IN THE COVETED DOHENY ESTATES, LIES THIS STUNNING & CONTEMPORARY DESIGNER PERFECT TRADITIONAL HOME. IT'S SPACIOUS LIVING ROOM LEADS TO ENTERTAINER'S BACKYARD WITH POOL, SPA & LARGE PLAY AREA. IT'S OPEN CHEF'S KITCHEN HAS HIGHLY APPOINTED STAINLESS STEEL VIKING APPLIANCES, EXQUISITE EBONY WOOD FLOORS AND ACCENTED WITH CROWN MOLDINGS & BEAUTIFUL FRENCH DOORS THROUGHOUT. THE LARGE MASTER SUITE OFFERS AN OUTSIDE SITTING AREA, A FIREPLACE, WALK-IN HIS & HERS CLOSETS, MASTER BATH W/STEAM SHOWER, AND OPENS TO A LARGE PRIVATE DECK. 2 ADDITIONAL BEDROOM SUITES UPSTAIRS, PLUS MAIDS & FULL GUEST HOUSE PERFECT FOR FAMILY, GUESTS OR AN EXCELLENT OFFICE SPACE. WITH CITY AND CANYON VIEWS, THIS HOME, IS CLOSE TO UPSCALE SUNSET PLAZAS' NIGHTLIFE, RESTAURANTS, CHIC CLOTHING STORES AND SHOPPING IN BEVERLY HILLS, THEN RETURN HOME TO AN ABSOLUTE OASIS OF PEACE, PRIVACY, AND TRANQUILITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9219 Robin Drive have any available units?
9219 Robin Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 9219 Robin Drive have?
Some of 9219 Robin Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9219 Robin Drive currently offering any rent specials?
9219 Robin Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9219 Robin Drive pet-friendly?
No, 9219 Robin Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 9219 Robin Drive offer parking?
Yes, 9219 Robin Drive offers parking.
Does 9219 Robin Drive have units with washers and dryers?
No, 9219 Robin Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9219 Robin Drive have a pool?
Yes, 9219 Robin Drive has a pool.
Does 9219 Robin Drive have accessible units?
No, 9219 Robin Drive does not have accessible units.
Does 9219 Robin Drive have units with dishwashers?
Yes, 9219 Robin Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
Should You Cosign an Apartment Lease?
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
What Parents Should Look for in an Apartment
13 Places to Get Free Moving Boxes
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Avalon Woodland Hills
20544 Ventura Blvd
Los Angeles, CA 91364
608 N Kingsley Drive Apartments
608 North Kingsley Drive
Los Angeles, CA 90004
10620 NoHo
10620 Victory Boulevard
Los Angeles, CA 91606
AVA Little Tokyo
236 S Los Angeles St
Los Angeles, CA 90012
7403
7403 La Tijera Blvd
Los Angeles, CA 90045
1600 Vine
1600 North Vine St
Los Angeles, CA 90027
NMS Northridge
9710 Zelzah Ave
Los Angeles, CA 91325
Cosmo Lofts
1617 Cosmo St
Los Angeles, CA 90028

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CASanta Clarita, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CACosta Mesa, CASanta Monica, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Los AngelesNorth HollywoodWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReyNorthridge
Sherman OaksHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College