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8150 WILLOW GLEN
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

8150 WILLOW GLEN

8150 Willow Glen Road · No Longer Available
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Location

8150 Willow Glen Road, Los Angeles, CA 90046
Hollywood Hills West

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
stainless steel
air conditioning
hot tub
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8150 WILLOW GLEN have any available units?
8150 WILLOW GLEN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 8150 WILLOW GLEN have?
Some of 8150 WILLOW GLEN's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8150 WILLOW GLEN currently offering any rent specials?
8150 WILLOW GLEN is not currently offering any rent specials.
Is 8150 WILLOW GLEN pet-friendly?
No, 8150 WILLOW GLEN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 8150 WILLOW GLEN offer parking?
Yes, 8150 WILLOW GLEN offers parking.
Does 8150 WILLOW GLEN have units with washers and dryers?
No, 8150 WILLOW GLEN does not offer units with in unit laundry.
Does 8150 WILLOW GLEN have a pool?
No, 8150 WILLOW GLEN does not have a pool.
Does 8150 WILLOW GLEN have accessible units?
No, 8150 WILLOW GLEN does not have accessible units.
Does 8150 WILLOW GLEN have units with dishwashers?
No, 8150 WILLOW GLEN does not have units with dishwashers.
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