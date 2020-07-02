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3452 OAK GLEN Drive
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3452 OAK GLEN Drive

3452 Oak Glen Drive · No Longer Available
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Location

3452 Oak Glen Drive, Los Angeles, CA 90068
Hollywood Hills West

Amenities

hardwood floors
garage
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fireplace
Unit Amenities
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hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3452 OAK GLEN Drive have any available units?
3452 OAK GLEN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 3452 OAK GLEN Drive have?
Some of 3452 OAK GLEN Drive's amenities include hardwood floors, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3452 OAK GLEN Drive currently offering any rent specials?
3452 OAK GLEN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3452 OAK GLEN Drive pet-friendly?
No, 3452 OAK GLEN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 3452 OAK GLEN Drive offer parking?
Yes, 3452 OAK GLEN Drive offers parking.
Does 3452 OAK GLEN Drive have units with washers and dryers?
No, 3452 OAK GLEN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3452 OAK GLEN Drive have a pool?
No, 3452 OAK GLEN Drive does not have a pool.
Does 3452 OAK GLEN Drive have accessible units?
No, 3452 OAK GLEN Drive does not have accessible units.
Does 3452 OAK GLEN Drive have units with dishwashers?
No, 3452 OAK GLEN Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
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