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2558 KELTON Avenue
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2558 KELTON Avenue

2558 S Kelton Ave · No Longer Available
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Location

2558 S Kelton Ave, Los Angeles, CA 90064
Westside

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2558 KELTON Avenue have any available units?
2558 KELTON Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2558 KELTON Avenue have?
Some of 2558 KELTON Avenue's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2558 KELTON Avenue currently offering any rent specials?
2558 KELTON Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2558 KELTON Avenue pet-friendly?
No, 2558 KELTON Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2558 KELTON Avenue offer parking?
Yes, 2558 KELTON Avenue offers parking.
Does 2558 KELTON Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2558 KELTON Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2558 KELTON Avenue have a pool?
No, 2558 KELTON Avenue does not have a pool.
Does 2558 KELTON Avenue have accessible units?
No, 2558 KELTON Avenue does not have accessible units.
Does 2558 KELTON Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2558 KELTON Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
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