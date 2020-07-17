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22818 W Oak Way
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

22818 W Oak Way

22818 W Oak Way · No Longer Available
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Location

22818 W Oak Way, Los Angeles, CA 91304
West Hills

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
new construction
garage
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
granite counters
hardwood floors
Property Amenities
on-site laundry
garage
new construction
BRAND NEW 2-STORY HOUSE IN THE BRISTOL NORTHPOINTE COMMUNITY IN WEST HILLS; 1564 SQ FT; LIVING ROOM & DINING ROOM WITH SLIDING DOOR TO THE BACK YARD; OWNER TO PLACE PAVERS IN THE BACK YARD; OPEN KITCHEN WITH ISLAND & GRANITE COUNTER TOPS; POWDER ROOM DOWNSTAIRS; DIRECT ACCESS TO THE ATTACHED 2-CAR GARAGE; POWDER ROOM DOWNSTAIRS; LAMINATED WOOD FLOORS THROUGHOUT THE FIRST LEVEL; BERBER CARPET FROM THE STAIRS UP TO THE SECOND LEVEL; A LOFT, 3 BEDROOMS, 2 BATH & LAUNDRY ROOM UPSTAIRS; CENTRAL AIR; TANKLESS WATER HEATER; QUIET COMMUNITY WITH EASY ACCESS TO FALLBROOK MALL, WESTFIELD MALL, WEST HILLS HOSPITAL, AND FREEWAY 101 & 118

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22818 W Oak Way have any available units?
22818 W Oak Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 22818 W Oak Way have?
Some of 22818 W Oak Way's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22818 W Oak Way currently offering any rent specials?
22818 W Oak Way is not currently offering any rent specials.
Is 22818 W Oak Way pet-friendly?
No, 22818 W Oak Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 22818 W Oak Way offer parking?
Yes, 22818 W Oak Way offers parking.
Does 22818 W Oak Way have units with washers and dryers?
No, 22818 W Oak Way does not offer units with in unit laundry.
Does 22818 W Oak Way have a pool?
No, 22818 W Oak Way does not have a pool.
Does 22818 W Oak Way have accessible units?
No, 22818 W Oak Way does not have accessible units.
Does 22818 W Oak Way have units with dishwashers?
No, 22818 W Oak Way does not have units with dishwashers.
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