All apartments in Los Angeles
Find more places like 12760 Oxnard Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
12760 Oxnard Street
Last updated February 27 2020 at 5:57 PM

12760 Oxnard Street

12760 Oxnard Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Greater Valley Glen
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

12760 Oxnard Street, Los Angeles, CA 91606
Greater Valley Glen

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
pet friendly
parking
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
LARGE CHARMING ONE BEDROOM IN VALLEY VILLAGE - ADJACENT SHERMAN OAKS, LOCATED NEAR ALL MAJOR STUDIOS , I, E, WARNER BROS, DISNEY AND NBC, -COMCAST AND SHOPPING AS WELL AS FREEWAYS -SPACIOUS ONE BEDROOM APARTMENT - LIKE A PRIVATE HOUSE IN COURT YARD SETTING - FRESHLY PAINTED AND CLEAN - REAL USED BRICK PATIO AND SEPARATE PRIVATE USED BRICK PATIO - 20 FEET BY 10 FEET, GREAT FOR OR BAR BE QUES OR ENTERTAINING CARPETING THROUGHOUT THE UNIT - TILED KITCHEN AND BATHROOM . HIGH CEILINGS THROUGHOUT THE UNIT WITH A CEILING FAN.,AIR CONDITION IN LIVING ROOM AND BEDROOM - REFRIGERATOR, AND STOVE IN KITCHEN - BEDROOM IS SPACIOUS AS WELL - UNIT HAS PLENTY OF CLOSET SPACE - LAUNDRY ON SITE AND ONE SMALL PARKING SPACE WITH STORAGE, SMALL PET OK DOG OR CAT - MUST HAVE EXCELLENT CREDIT AND INCOME VERIFICATION - INCLUDES WATER AND GARDNER - AVAILABLE NOW!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12760 Oxnard Street have any available units?
12760 Oxnard Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 12760 Oxnard Street have?
Some of 12760 Oxnard Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12760 Oxnard Street currently offering any rent specials?
12760 Oxnard Street is not currently offering any rent specials.
Is 12760 Oxnard Street pet-friendly?
Yes, 12760 Oxnard Street is pet friendly.
Does 12760 Oxnard Street offer parking?
Yes, 12760 Oxnard Street offers parking.
Does 12760 Oxnard Street have units with washers and dryers?
No, 12760 Oxnard Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12760 Oxnard Street have a pool?
No, 12760 Oxnard Street does not have a pool.
Does 12760 Oxnard Street have accessible units?
No, 12760 Oxnard Street does not have accessible units.
Does 12760 Oxnard Street have units with dishwashers?
No, 12760 Oxnard Street does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
How Do I Find an Apartment Fast?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Poinsettia Club
1444 North Poinsettia Place
Los Angeles, CA 90046
Mar Vista Lofts
3992 S Inglewood Blvd
Los Angeles, CA 90056
Westside on Butler
1845 Butler Ave
Los Angeles, CA 90025
El Centro Apartments & Bungalows
6200 W Hollywood Blvd
Los Angeles, CA 90028
The Summit Apartments
7266 Franklin Ave
Los Angeles, CA 90046
Woodland House
22035 Burbank Boulevard
Los Angeles, CA 91367
R3
4091 Redwood Avenue
Los Angeles, CA 90066
Mariposa on 3rd
269 Mariposa Avenue
Los Angeles, CA 90004

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College