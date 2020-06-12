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12157 MOORPARK Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

12157 MOORPARK Street

12157 W Moorpark St · No Longer Available
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Location

12157 W Moorpark St, Los Angeles, CA 91604
Studio City

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
SHORT TERM AVAILABLE! A MUST SEE IN PRIME STUDIO CITY WITHIN WALKING DISTANCE TO PARKS, FARMERS MARKET AND TRENDY RESTAURANTS AND SHOPS. QUIET 14 UNIT COMPLEX, REAR TOP FLOOR UNIT WITH PARTIAL BALCONY VIEW. THE UNIT FEATURES NEW GRANITE COUNTER TOP, CABINETS, FLOORING, NEW TILE IN BATHROOM, GOOD ROOM SIZES, OPEN KITCHEN WITH NEW STOVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR AND BALCONY OF THE LIVING ROOM. THE BEDROOM HAS BUILT IN WALL UNIT AND DESK. ALSO INCLUDES FLAT SCREEN TV, AND FURNITURE. MOVE IN READY NOW

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12157 MOORPARK Street have any available units?
12157 MOORPARK Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 12157 MOORPARK Street have?
Some of 12157 MOORPARK Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12157 MOORPARK Street currently offering any rent specials?
12157 MOORPARK Street is not currently offering any rent specials.
Is 12157 MOORPARK Street pet-friendly?
No, 12157 MOORPARK Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 12157 MOORPARK Street offer parking?
Yes, 12157 MOORPARK Street offers parking.
Does 12157 MOORPARK Street have units with washers and dryers?
No, 12157 MOORPARK Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12157 MOORPARK Street have a pool?
No, 12157 MOORPARK Street does not have a pool.
Does 12157 MOORPARK Street have accessible units?
No, 12157 MOORPARK Street does not have accessible units.
Does 12157 MOORPARK Street have units with dishwashers?
Yes, 12157 MOORPARK Street has units with dishwashers.
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