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Irvine, CA
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9 Mineral King
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

9 Mineral King

9 Mineral King · No Longer Available
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Location

9 Mineral King, Irvine, CA 92602
Northpark

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
garage
SPACIOUS HOME LOCATED IN IRVINE'S EXCLUSIVE GUARD GATED COMMUNITY OF NORTHPARK. THIS HOME FEATURES A LARGE OPEN FLOOR PLAN, HUGE MASTER BEDROOM AND RETREAT, 4 BEDROOMS, 2.5 BATHROOMS, NEARLY 2500sf OF GORGEOUS LIVING SPACE, CHEFS KITCHEN WITH LARGE CENTER ISLAND, BRAND NEW MONOGRAM DISHWASHER! AND PLENTY OF COUNTER SPACE, 2 CAR GARAGE W/ BUILT-IN STORAGE CABINETS. AND PATIO FOR ENTERTAINING FRIENDS AND FAMILY. SOME OF THE UPGRADES INCLUDE GORGEOUS TILE FLOORS, CABINETS, ENGINEER WOOD FLOOR, BRAND NEW CARPETS, PLUS MUCH MORE... SUPER SHORT DISTANCE TO SWIMMING POOLS, CLUB HOUSE, SPORTS COURT & ELEMENTARY SCHOOL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9 Mineral King have any available units?
9 Mineral King doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 9 Mineral King have?
Some of 9 Mineral King's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9 Mineral King currently offering any rent specials?
9 Mineral King is not currently offering any rent specials.
Is 9 Mineral King pet-friendly?
No, 9 Mineral King is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 9 Mineral King offer parking?
Yes, 9 Mineral King offers parking.
Does 9 Mineral King have units with washers and dryers?
No, 9 Mineral King does not offer units with in unit laundry.
Does 9 Mineral King have a pool?
Yes, 9 Mineral King has a pool.
Does 9 Mineral King have accessible units?
No, 9 Mineral King does not have accessible units.
Does 9 Mineral King have units with dishwashers?
Yes, 9 Mineral King has units with dishwashers.
Does 9 Mineral King have units with air conditioning?
No, 9 Mineral King does not have units with air conditioning.
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