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Irvine, CA
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7 Mount Vernon
Last updated July 17 2019 at 3:07 AM

7 Mount Vernon

7 Mount Vernon · No Longer Available
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Location

7 Mount Vernon, Irvine, CA 92620
Northwood Point

Amenities

granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
range
recently renovated
Property Amenities
pool
BEAUTIFUL 4 BEDS HOM IN GATE GEORGETOWN COMMUNITY OF NORTHWOOD IRVINE. LOCATED ON A QUIET CUL-DE-SAC WITH COMPLETE PRIVACY. NEW INTERIOR PAINT, NEW CARPET. NICE UPGRADES WITH PLENTY OF ENTERTAINING SPACE WITH FORMAL LIVING/DINING ROOMS. A GOURMET KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS, PLENTY OF CABINET, STORAGE, CENTER ISLAND, CUSTOM BACKSPLASH, ADJACENT BREAKFAST NOOK. FAMILY ROOM HAS 2 MEDIA NICHES, CUSTOM BUILT-IN ENTERTAINMENT UNITS/SHELVING, AND A CUSTOM STONE TILE FIREPLACE. SERENE MASTER BATHROOM WITH UPGRADED LIGHTING, LARGE SOAKING TUB, CUSTOM GRANITE COUNTERTOPS, AND DUAL SINKS. WALKING DISTANCE TO AWARD WINNING SCHOOLS, PARKS, TRAILS, POOL, AND SPORTS COURTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7 Mount Vernon have any available units?
7 Mount Vernon doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 7 Mount Vernon have?
Some of 7 Mount Vernon's amenities include granite counters, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7 Mount Vernon currently offering any rent specials?
7 Mount Vernon is not currently offering any rent specials.
Is 7 Mount Vernon pet-friendly?
No, 7 Mount Vernon is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 7 Mount Vernon offer parking?
No, 7 Mount Vernon does not offer parking.
Does 7 Mount Vernon have units with washers and dryers?
No, 7 Mount Vernon does not offer units with in unit laundry.
Does 7 Mount Vernon have a pool?
Yes, 7 Mount Vernon has a pool.
Does 7 Mount Vernon have accessible units?
No, 7 Mount Vernon does not have accessible units.
Does 7 Mount Vernon have units with dishwashers?
Yes, 7 Mount Vernon has units with dishwashers.
Does 7 Mount Vernon have units with air conditioning?
No, 7 Mount Vernon does not have units with air conditioning.
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