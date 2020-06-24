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Irvine, CA
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61 Dunmore
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

61 Dunmore

61 Dunmore · No Longer Available
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Irvine
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Location

61 Dunmore, Irvine, CA 92620
Stonegate

Amenities

patio / balcony
granite counters
recently renovated
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 61 Dunmore have any available units?
61 Dunmore doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 61 Dunmore have?
Some of 61 Dunmore's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 61 Dunmore currently offering any rent specials?
61 Dunmore is not currently offering any rent specials.
Is 61 Dunmore pet-friendly?
No, 61 Dunmore is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 61 Dunmore offer parking?
No, 61 Dunmore does not offer parking.
Does 61 Dunmore have units with washers and dryers?
No, 61 Dunmore does not offer units with in unit laundry.
Does 61 Dunmore have a pool?
Yes, 61 Dunmore has a pool.
Does 61 Dunmore have accessible units?
No, 61 Dunmore does not have accessible units.
Does 61 Dunmore have units with dishwashers?
No, 61 Dunmore does not have units with dishwashers.
Does 61 Dunmore have units with air conditioning?
No, 61 Dunmore does not have units with air conditioning.
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