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Irvine, CA
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59 Plateau
Last updated June 12 2020 at 6:42 AM

59 Plateau

59 Plateau · No Longer Available
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Location

59 Plateau, Irvine, CA 92618
Portola Springs

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
guest parking
hot tub
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 59 Plateau have any available units?
59 Plateau doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 59 Plateau have?
Some of 59 Plateau's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 59 Plateau currently offering any rent specials?
59 Plateau is not currently offering any rent specials.
Is 59 Plateau pet-friendly?
No, 59 Plateau is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 59 Plateau offer parking?
Yes, 59 Plateau offers parking.
Does 59 Plateau have units with washers and dryers?
No, 59 Plateau does not offer units with in unit laundry.
Does 59 Plateau have a pool?
Yes, 59 Plateau has a pool.
Does 59 Plateau have accessible units?
No, 59 Plateau does not have accessible units.
Does 59 Plateau have units with dishwashers?
Yes, 59 Plateau has units with dishwashers.
Does 59 Plateau have units with air conditioning?
No, 59 Plateau does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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