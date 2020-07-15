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Irvine, CA
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34 Taquitz
Last updated June 18 2019 at 2:23 AM

34 Taquitz

34 Taquitz · No Longer Available
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Location

34 Taquitz, Irvine, CA 92602
Northpark Square

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
REMODELED MODERN LUXURY TOWNHOME, IN PRESTIGIOUS NORTHPARK SQUARE. 2 CAR GARAGE ATTACHED, PRIME END UNIT CORNER LOT WITH BALCONY VIEW AT THE POOL. REMODELED KITCHEN, APPLIANCES, ALL LAMINATED FLOORING, PERFECT LOFT WITH CUSTOM BUILT-IN MAPLE DESK AND SHELVES, CUSTOM PAINT THROUGHOUT HOME. ALL ROOM HAS CEILING FAN, SPACIOUS WALK-IN CLOSET. ELEGANT FRENCH DOORS LEAD TO PRIVATE BALCONY. CHARMING FIREPLACE IN LIVING ROOM. EPOXY GARAGE FLOORING, WALKING DISTANCE TO BECKMAN HIGH AND NEAR WONDERFUL PLAYGROUND, MINUTES AWAY FROM 5 FWY, 261 TOLL ROAD AND TUSTIN MARKET PLACE. A MUST SEE!!! Pictures from old listing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 34 Taquitz have any available units?
34 Taquitz doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 34 Taquitz have?
Some of 34 Taquitz's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 34 Taquitz currently offering any rent specials?
34 Taquitz is not currently offering any rent specials.
Is 34 Taquitz pet-friendly?
No, 34 Taquitz is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 34 Taquitz offer parking?
Yes, 34 Taquitz offers parking.
Does 34 Taquitz have units with washers and dryers?
No, 34 Taquitz does not offer units with in unit laundry.
Does 34 Taquitz have a pool?
Yes, 34 Taquitz has a pool.
Does 34 Taquitz have accessible units?
No, 34 Taquitz does not have accessible units.
Does 34 Taquitz have units with dishwashers?
No, 34 Taquitz does not have units with dishwashers.
Does 34 Taquitz have units with air conditioning?
No, 34 Taquitz does not have units with air conditioning.
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