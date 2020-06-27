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Irvine, CA
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246 Bishop Landing
Last updated July 23 2019 at 2:54 PM

246 Bishop Landing

246 Bishop Lndg · No Longer Available
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Location

246 Bishop Lndg, Irvine, CA 92620
Woodbury

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
CHARMING SINGLE STORY CONDO W/ 2 BED+2 BATH+2 CAR ATTACHED GARAGE W/1,161 SF OF LIVING SPACE WHICH FEELS MUCH BIGGER**EXTRA LARGE PATIO SPACE***MOST POPULAR PLAN 1 OF AVALON IN THE NEWER DEVELOPMENT OF EASTWOOD**ALL LIVING SPACE CONVENIENTLY ON ONE STORY W/WIDE OPEN FLOOR PLAN DESIGNED BY IRVINE PACIFIC HOMES**FEELS LIKE A BRAND NEW HOME WITH PLENTY OF UPGRADES**SPACIOUS LIVING ROOM W/RECESSED LIGHTS**GOURMET KITCHEN W/WHITE CABINETRY, UPGRADED QUARTZ COUNTER TOP W/MOSAIC TILE FULL BACKSPLASH, SS APPLIANCES, CONVENIENT BREAKFAST BAR OVERLOOKING GENEROUS GREAT ROOM**SPACIOUS MASTER BEDROOM W/LARGE WALK-IN CLOSET**SPACIOUS MASTER BATHROOM W/ DUAL SINKS, WALK-IN SHOWER**STACKABLE WASHER & DRYER INSIDE**TWO CAR ATTACHED GARAGE**MODEL PERFECT HOME IS RARELY ON THE MARKET FOR THIS PRICE**YOU WILL ENJOY WALKING DISTANCE TO JEFFREY TRIAL FOR JOGGING, BIKING EXERCISING**MUST SEE**IT WON'T LAST LONG**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 246 Bishop Landing have any available units?
246 Bishop Landing doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 246 Bishop Landing have?
Some of 246 Bishop Landing's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 246 Bishop Landing currently offering any rent specials?
246 Bishop Landing is not currently offering any rent specials.
Is 246 Bishop Landing pet-friendly?
No, 246 Bishop Landing is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 246 Bishop Landing offer parking?
Yes, 246 Bishop Landing offers parking.
Does 246 Bishop Landing have units with washers and dryers?
Yes, 246 Bishop Landing offers units with in unit laundry.
Does 246 Bishop Landing have a pool?
No, 246 Bishop Landing does not have a pool.
Does 246 Bishop Landing have accessible units?
No, 246 Bishop Landing does not have accessible units.
Does 246 Bishop Landing have units with dishwashers?
Yes, 246 Bishop Landing has units with dishwashers.
Does 246 Bishop Landing have units with air conditioning?
No, 246 Bishop Landing does not have units with air conditioning.
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