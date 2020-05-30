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Irvine, CA
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168 Violet Bloom
Last updated August 22 2019 at 3:27 AM

168 Violet Bloom

168 Violet Bloom · No Longer Available
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Location

168 Violet Bloom, Irvine, CA 92618
Portola Springs

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 168 Violet Bloom have any available units?
168 Violet Bloom doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 168 Violet Bloom have?
Some of 168 Violet Bloom's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 168 Violet Bloom currently offering any rent specials?
168 Violet Bloom is not currently offering any rent specials.
Is 168 Violet Bloom pet-friendly?
No, 168 Violet Bloom is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 168 Violet Bloom offer parking?
Yes, 168 Violet Bloom offers parking.
Does 168 Violet Bloom have units with washers and dryers?
No, 168 Violet Bloom does not offer units with in unit laundry.
Does 168 Violet Bloom have a pool?
Yes, 168 Violet Bloom has a pool.
Does 168 Violet Bloom have accessible units?
No, 168 Violet Bloom does not have accessible units.
Does 168 Violet Bloom have units with dishwashers?
Yes, 168 Violet Bloom has units with dishwashers.
Does 168 Violet Bloom have units with air conditioning?
No, 168 Violet Bloom does not have units with air conditioning.
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