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Irvine, CA
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16 Imperial Aisle
Last updated April 20 2019 at 2:00 PM

16 Imperial Aisle

16 Imperial Aisle · No Longer Available
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Location

16 Imperial Aisle, Irvine, CA 92606
Westpark

Amenities

granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
extra storage
granite counters
hardwood floors
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
playground
pool
garage
hot tub
BEAUTIFUL 2 STORY HOME, 3 BEDROOM 2 1/2 BATH CONDO IN A GATED COMMUNITY OF CORTE BELLA. HOUSE WITH VAULTED CEILINGS, LOTS OF WINDOWS, PLANTATION SHUTTERS IN THE LIVING ROOM WITH BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORING. KITCHEN WITH STAINLESS APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS. BEDROOMS WITH COSTUME INTERIOR PAINT AND DESIGN. A LARGE MASTER SUITE BATHROOM WITH CUSTOM WARDROBE DRAWER AND WALK-IN CLOSETS. A UNIQUE FEATURE OF THIS HOME, IS SPACIOUS BASEMENT FOR PLENTY OF EXTRA STORAGE! ALSO ATTACHED 2 CAR GARAGE. AMENITIES INCLUDE POOLS, SPA, TOT-LOT, PARKS, BASKETBALL AND MUCH MUCH MORE. CLOSE TO UC IRVINE AND UNIVERSITY HIGH SCHOOL, ALSO CLOSE TO MAJOR SHOPPING AND ENTERTAINMENT. IRVINE AWARD WINNING SCHOOL UNIFIED SCHOOL DISTRICT!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16 Imperial Aisle have any available units?
16 Imperial Aisle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 16 Imperial Aisle have?
Some of 16 Imperial Aisle's amenities include granite counters, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16 Imperial Aisle currently offering any rent specials?
16 Imperial Aisle is not currently offering any rent specials.
Is 16 Imperial Aisle pet-friendly?
No, 16 Imperial Aisle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 16 Imperial Aisle offer parking?
Yes, 16 Imperial Aisle offers parking.
Does 16 Imperial Aisle have units with washers and dryers?
No, 16 Imperial Aisle does not offer units with in unit laundry.
Does 16 Imperial Aisle have a pool?
Yes, 16 Imperial Aisle has a pool.
Does 16 Imperial Aisle have accessible units?
No, 16 Imperial Aisle does not have accessible units.
Does 16 Imperial Aisle have units with dishwashers?
No, 16 Imperial Aisle does not have units with dishwashers.
Does 16 Imperial Aisle have units with air conditioning?
No, 16 Imperial Aisle does not have units with air conditioning.
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