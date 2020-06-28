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Irvine, CA
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15 Rapallo
Last updated September 22 2019 at 7:26 AM

15 Rapallo

15 Rapallo · No Longer Available
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Location

15 Rapallo, Irvine, CA 92614
Westpark

Amenities

granite counters
recently renovated
pool
ceiling fan
playground
bathtub
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
granite counters
recently renovated
Property Amenities
playground
pool
BEAUTIFUL HOUSE LOCATED IN PRESTIGIOUS WESTPARK FEATURES 4 BED AND 3 BATH!!! HIGH VAULTED CEILING AT THE ENTRANCE AND LIVING ROOM AREA, OPEN FLOOR PLAN, ENGINEERING WOOD, CROWN MOLDING, WINDOW PLANTATION SHUTTLE AND NATURAL COLOR PAINT THROUGHOUT THE HOUSE. SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH DOUBLE CLOSET, CEILING FAN, BAY WINDOW SEATING AREA, AND MASTER BATHROOM INCLUDES BOTH BATHTUB & SHOWER, QUARTS COUNTER TOP WITH DOUBLE VANITIES, SEPARATE LIVING ROOM, FAMILY ROOM, AND DINING ROOM OPENS TO UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOP, RECESSED LIGHTS, GRANITE BACK SPLASH, WHITE DESIGNED WOOD CABINETS, CABINET UNDER LIGHTS, ALL 3 BATHROOMS INCLUDE QUARTS COUNTER TOP, WHITE WOOD CABINETS, AND TRAVERTINE FLOOR. COZY BACKYARD IS LARGE ENOUGH FOR ENTERTAINING BUT SMALL ENOUGH FOR LOW MAINTENANCE. GREAT LOCATION FOR SHOPPING, DINING, ENTERTAINING, PARKS, AND SCHOOLS. LOW ELECTRICITY BILLS, LOW HOA DUES, AND NO MELLOROO FEES. HOA AMENITIES INCLUDES SWIMMING POOLS, PICNIC AREA, PARKS, AND PLAY GROUNDS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15 Rapallo have any available units?
15 Rapallo doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 15 Rapallo have?
Some of 15 Rapallo's amenities include granite counters, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15 Rapallo currently offering any rent specials?
15 Rapallo is not currently offering any rent specials.
Is 15 Rapallo pet-friendly?
No, 15 Rapallo is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 15 Rapallo offer parking?
No, 15 Rapallo does not offer parking.
Does 15 Rapallo have units with washers and dryers?
No, 15 Rapallo does not offer units with in unit laundry.
Does 15 Rapallo have a pool?
Yes, 15 Rapallo has a pool.
Does 15 Rapallo have accessible units?
No, 15 Rapallo does not have accessible units.
Does 15 Rapallo have units with dishwashers?
No, 15 Rapallo does not have units with dishwashers.
Does 15 Rapallo have units with air conditioning?
No, 15 Rapallo does not have units with air conditioning.
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