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Irvine, CA
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146 Briar Rose
Last updated October 30 2019 at 3:28 AM

146 Briar Rose

146 Briar Rose · No Longer Available
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Location

146 Briar Rose, Irvine, CA 92618
Orange County Great Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 146 Briar Rose have any available units?
146 Briar Rose doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 146 Briar Rose have?
Some of 146 Briar Rose's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 146 Briar Rose currently offering any rent specials?
146 Briar Rose is not currently offering any rent specials.
Is 146 Briar Rose pet-friendly?
No, 146 Briar Rose is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 146 Briar Rose offer parking?
Yes, 146 Briar Rose offers parking.
Does 146 Briar Rose have units with washers and dryers?
Yes, 146 Briar Rose offers units with in unit laundry.
Does 146 Briar Rose have a pool?
Yes, 146 Briar Rose has a pool.
Does 146 Briar Rose have accessible units?
No, 146 Briar Rose does not have accessible units.
Does 146 Briar Rose have units with dishwashers?
Yes, 146 Briar Rose has units with dishwashers.
Does 146 Briar Rose have units with air conditioning?
No, 146 Briar Rose does not have units with air conditioning.
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