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Irvine, CA
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14272 E Mall Street
Last updated January 29 2020 at 3:37 PM

14272 E Mall Street

14272 East Mall · No Longer Available
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Location

14272 East Mall, Irvine, CA 92606
Walnut

Amenities

recently renovated
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
recently renovated
Property Amenities
pool
AWESOME WALNUT SINGLE FAMILY HOME FOR RENT . (( 3 BEDROOMS AND 2 BATHS ON FIRST FLOOR AND ONE MASTER SUITE ON THE SECOND FLOOR )) (( ONE OF CLOSET CONVERT TO STORAGE )) . 2 MASTER BEDROOM ONE ON FIRST FLOOR AND ONE ON THE SECOND FLOOR .REMODELED BATHROOMS , NEW PAINT ,NEW VANITY IN 2 BATHROOMS,NEW FLOORING ,NEW FANS ,NEW SLIDING DOORS, NEW QUARTZ KITCHEN COUNTER TOP , FEW YEARS OLD KITCHEN CABINET , OVER ONE YEAR KITCHEN APPLIANCE . CORNER LOT , CUL DE SAC . CLOSE TO POOL , PARK , SHOPPING , FREEWAY I-5 . PROPERTY IS LOCATED IN ONE OF THE BEST SCHOOL DISTRICT OF ORANGE COUNTY .

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14272 E Mall Street have any available units?
14272 E Mall Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
Is 14272 E Mall Street currently offering any rent specials?
14272 E Mall Street is not currently offering any rent specials.
Is 14272 E Mall Street pet-friendly?
No, 14272 E Mall Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 14272 E Mall Street offer parking?
No, 14272 E Mall Street does not offer parking.
Does 14272 E Mall Street have units with washers and dryers?
No, 14272 E Mall Street does not offer units with in unit laundry.
Does 14272 E Mall Street have a pool?
Yes, 14272 E Mall Street has a pool.
Does 14272 E Mall Street have accessible units?
No, 14272 E Mall Street does not have accessible units.
Does 14272 E Mall Street have units with dishwashers?
No, 14272 E Mall Street does not have units with dishwashers.
Does 14272 E Mall Street have units with air conditioning?
No, 14272 E Mall Street does not have units with air conditioning.
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